Флот пополнен новыми кораблями: Китай перепрофилирует фрегаты типа 053H3 в учебные

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Фрегаты Yichang (бортовой номер 564) и Huludao (565) недавно участвовали в манёврах, уже проходя службу в составе учебного отряда кораблей ВМС НОАК.

Оба относятся к проекту Type 053H3, были переданы флоту в 1999 и 2000 годах соответственно и ранее являлись одним из основных боевых активов китайского флота, будучи вооружёнными 100-мм артустановкой, 4 сдвоенными 37-мм ЗАУ, 2х4 ПКР YJ-83, 1x8 ЗРК HQ-7, 2x5 252-мм РБУ-1200 и вертолётом Z-9A Harbin.

Однако они были перепрофилированы в учебные корабли на фоне быстрой модернизации флота КНР и его пополнения усовершенствованными фрегатами, такими как Type 054A и недавно введённый в эксплуатацию Type 054B, которые постепенно заменяют старую серию Type 053

- говорится в издании Global Times.

Фрегаты серии Type 053, как и эсминцы Type 051, когда-то играли ключевую роль в защите суверенитета и морских интересов Китая. 22 января ВМС НОАК ввели в строй свой первый фрегат Type 054B, Luohe (б/н 545). С водоизмещением около 5000 тонн, он относится к новому поколению кораблей, самостоятельно разработанных и построенных Китаем.

Этот проект является прорывом по параметру скрытности и в части систем боевого управления

- указывается в издании.