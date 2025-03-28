«Точный удар по морской цели»: показан запуск сверхзвуковой ракеты IHA-122 с турецкого БПЛА Bayraktar TB3

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания Baykar объявила об успешном первом испытательном запуске сверхзвуковой ракеты IHA-122, разработанной компанией Roketsan, с борта ударного БПЛА Bayraktar TB3. Как утверждается, «беспилотник нанёс точный удар по удалённой морской цели в координации с другим дроном».

Источник изображения: topwar.ru

Bayraktar TB3 с ракетой IHA-122 на борту поднялся в воздух с аэродрома Даламан для проведения полёта над Средиземным морем. Bayraktar TB2, находившийся поблизости, выполнил лазерное целеуказание на плавающую мишень размером 6 на 6 м, расположенную на расстоянии более 50 км. TB3, получив её координаты в режиме реального времени, выпустил сверхзвуковую ракету и с первой попытки точно попал в намеченную цель.

Источник изображения: topwar.ru

Bayraktar TB3 – это первый турецкий беспилотник, который может взлетать с кораблей с короткой ВПП, таких как флагман флота УДК Anadolu. БПЛА был разработан на основе TB2 и является его усовершенствованной версией. Размах крыла составляет 14 м, максимальная взлётная масса около 1450 кг. Оснащённый одним двигателем внутреннего сгорания, он может работать на высоте более 9000 м и оставаться в воздухе свыше 24 часов.

Грузоподъёмность в 280 кг позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе высокоточные бомбы и «умные» малогабаритные ракеты. TB3 оборудован системой связи за пределами прямой видимости (BLOS) на базе спутниковой связи.

Источник изображения: topwar.ru

РСЗО TRG-122

122-мм ракета IHA-122 представляет собой сверхзвуковой боеприпас класса «воздух-земля», созданный на основе РСЗО TRG-122. Она приводится в движение твердотопливным ракетным двигателем, оснащена лазерной ГСН для наведения в конечной фазе полёта, которая обеспечивает возможность нанесения точных ударов как по неподвижным, так и по мобильным целям. Дальность действия IHA-122 при запуске с БПЛА превышает 50 км.