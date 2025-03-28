Чемезов: анализ западной трофейной техники позволяет улучшить мощь оружия РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Изучение трофейной техники позволяет предприятиям Ростеха повышать защищенность вооружений и улучшать мощь средств поражения. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью изданию "Эксперт".

"Мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то - они. <...> Работа с трофейными образцами помогает нам совершенствовать нашу продукцию, повышать защищенность отечественных машин и мощь наших средств поражения", - сказал он.

Чемезов напомнил, что в зоне спецоперации РФ имеет дело с сильным, технически хорошо оснащенным противником: фактически против России действуют более 50 стран, включая ведущие западные державы. "Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело. - подчеркнул глава госкорпорации. - Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно".