Инженеры ВС РФ используют роботизированные комплексы для уничтожения укрытий ВСУ

Скорость такого комплекса может достигать 25 км/ч, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Роботизированные комплексы для уничтожения укрытий и замаскированных блиндажей Вооруженных сил Украины используют военные инженеры Западной группировки войск. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что роботизированный FPV-комплекс - это устройство, представляющее собой простую тележку, на которую можно загрузить от 6 до 10 противотанковых мин, а также множество других взрывчатых веществ. Управлять дроном можно как при помощи оптоволокна, так и радиоуправления, в зависимости от условий местности, а его скорость может достигать около 25 км/ч.

"Уникальность этой машины в том, что она собирается в полевых условиях с помощью сварки и болгарки", - подчеркнул командир боевой группы с позывным Батя в видео, предоставленном ТАСС Минобороны.

При этом, добавил боец, такой робот выходит гораздо дешевле, чем FPV-дроны, он хорошо себя зарекомендовал и используется как для подвоза боевого имущества, так и для подрыва опорных пунктов противника.