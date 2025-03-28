Войти
ТАСС

Инженеры ВС РФ используют роботизированные комплексы для уничтожения укрытий ВСУ

399
0
0
Робот «Тарик»
Робот «Тарик» поддерживает наступление штурмовых групп.
Источник изображения: resizer.mail.ru

Скорость такого комплекса может достигать 25 км/ч, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Роботизированные комплексы для уничтожения укрытий и замаскированных блиндажей Вооруженных сил Украины используют военные инженеры Западной группировки войск. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что роботизированный FPV-комплекс - это устройство, представляющее собой простую тележку, на которую можно загрузить от 6 до 10 противотанковых мин, а также множество других взрывчатых веществ. Управлять дроном можно как при помощи оптоволокна, так и радиоуправления, в зависимости от условий местности, а его скорость может достигать около 25 км/ч.

"Уникальность этой машины в том, что она собирается в полевых условиях с помощью сварки и болгарки", - подчеркнул командир боевой группы с позывным Батя в видео, предоставленном ТАСС Минобороны.

При этом, добавил боец, такой робот выходит гораздо дешевле, чем FPV-дроны, он хорошо себя зарекомендовал и используется как для подвоза боевого имущества, так и для подрыва опорных пунктов противника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 11:18
  • 8226
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 10:55
  • 1
В «Ростехе» оценили способность «Панциря» сбивать Storm Shadow
  • 28.03 10:48
  • 2
В США разрабатывается двигатель для высокоточных 120-мм реактивных боеприпасов
  • 28.03 10:32
  • 2
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 28.03 09:58
  • 21
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 28.03 09:56
  • 2
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 28.03 09:23
  • 1
ФСБ: украинские спецслужбы под прикрытием американской консалтинговой компании RAND Corporation вербуют связанных с военной службой граждан РФ
  • 28.03 09:10
  • 1
Макрон собирает лидеров, поскольку европейскому плану по Украине грозит пробуксовка (Bloomberg, США)
  • 28.03 05:35
  • 0
Ответ на "Тактика российской армии больно бьет по НАТО! Народно-освободительная армия Китая изучает опыт ВС РФ (NetEase, Китай"
  • 28.03 05:09
  • 4
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 28.03 04:44
  • 1
Отключить батареи: в зоне СВО начали действовать новые комплексы артиллерийской разведки
  • 28.03 02:46
  • 1
Северокорейский самолёт ДРЛО и управления
  • 27.03 20:09
  • 0
Ответ на "В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане"
  • 27.03 18:31
  • 1
Запрет на публикации и удаление новостей в блоге
  • 27.03 17:43
  • 6
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)