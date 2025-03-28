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ТАСС

В зоне СВО апробируют малоразмерный коптер-тяжеловес ПП на оптоволокне

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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Сейчас разрабатывается вторая версия таких дронов, сообщил официальный представитель конструкторского бюро беспилотной авиации VVZ Drones

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Малоразмерный оптоволоконный FPV-дрон ПП с возможностями тяжеловеса проходит апробацию в зоне спецоперации. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель конструкторского бюро (КБ) беспилотной авиации VVZ Drones.

"Когда применяется любое оптоволокно, мы должны понимать, что коптер сразу должен стать в два и больше раза грузоподъемным, потому что одна оптоволоконная катушка может весить 2,5-3 кг. Самое простое - увеличить размеры дрона, но если это делать, то аппарат станет огромным, трудноуправляемым, менее маневренным. При создании ПП перед нами стояла задача сделать коптер-тяжеловес, но малоразмерный, с управляемостью на уровне гоночного дрона. Мы с этой задачей справились. В настоящее время ПП проходит апробацию на нескольких направлениях спецоперации", - заявили в организации.

По словам собеседника ТАСС, разрабатывается вторая версия оптоволоконных дронов ПП. 

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