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ТАСС

Эксперт Эйсмонт: китайский проект "электромагнитного космодрома" бесперспективен

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Натан Эйсмонт
Натан Эйсмонт.
Источник изображения: Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Эта концепция, в частности, смущает относительно малой прибавкой в скорости, отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Разрабатываемая китайскими учеными концепция запуска ракет в космос при помощи электромагнитной катапульты интересна, но не имеет перспектив помимо запуска очень малых носителей. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

В среду газета South China Morning Post сообщила, что китайская частная компания Galactic Energy планирует представить первую в мире электромагнитную стартовую площадку для ракет к 2028 году. С помощью мощных сверхпроводящих электромагнитов, установленных на стартовой платформе, взлетающие ракеты смогут разгоняться до сверхзвуковой скорости еще до того, как запустят двигатель.

"Сделать такое стартовое устройство можно. Но насколько это будет экономично по сравнению с обычными стартовыми конструкциями сказать трудно. Мое мнение - эта концепция бесперспективна. Для очень малых носителей, быть может, такой подход имеет смысл", - сказал он.

По словам Эйсмонта, китайский проект смущает относительно малой прибавкой в скорости. "300 метров в секунду не выглядит впечатляюще по сравнению с требуемой характеристической скоростью, равной 9 километров в секунду", - отметил он. Кроме того, добавил эксперт, само устройство вряд ли получится компактным и дешевым, и скорее всего будет означать дополнительные требования к носителю.

Ученый напомнил, что устройства для передачи начального импульса летательным аппаратам не являются инновацией - достаточно вспомнить немецкую крылатую ракету "Фау-1". "То была не электромагнитная катапульта, но в последующие годы были попытки разработки и такого устройства", - отметил Эйсмонт. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
ИКИ РАН
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