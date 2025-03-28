Алжир получил свои первые Су-35, но все еще ждет Су-57 (The National Interest, США)

TNI: на вооружении ВВС Алжира стоят истребители Су-35

Алжир стал первым зарубежным покупателем Су-57, но пока получает партию Су-35, пишет The National Interest. Поставки укрепляют военное присутствие России в стратегическом регионе, где Марокко приобретает американские F-16. Это явный успех российского ВПК: Москва доказала, что может предложить партнерам современные альтернативы.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Алжир формально стал первым иностранным заказчиком российского истребителя Су-57, однако пока что североафриканская держава продолжает использовать предыдущую модель.

В этом месяце Алжир получил свой первый истребитель Су-35, а всего к поставке запланировано два десятка.

Самолет прибыл на авиабазу Умм-эль-Буаги в одноименной провинции 13 марта. В результате Алжир стал третьим по счету иностранным оператором Су-35 после Китая и Ирана. Кроме того, усовершенствованным многоцелевым истребителем заинтересовались Египет, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Пекин впервые приобрел Су-35 в рамках сделки на сумму в 2 миллиарда долларов почти десять лет назад и до сих пор эксплуатирует двадцать четыре истребителя. Тегеран заключил соглашение с Москвой более года назад в ознаменование более тесных связей между двумя странами.

Западные аналитики отмечают, что покупка Су-35 может значительно повысить возможности ВВС Исламской Республики.

“Египетские” истребители — теперь в Алжире?

По данным издания Army Recognition, скорая поставка Су-35 в Алжир стала следствием несостоявшейся сделки с Египтом.

Каир разместил заказ в 2018 году, но позже отозвал его из-за экономического и политического давления Запада. Тегеран также выбрал Су-35, однако из-за нехватки средств предпочел истребителям системы ПВО.

“По мнению аналитиков, поставки Су-35 связаны с задержками в производстве Су-57”, — отмечается далее в репортаже Army Recognition. Это решение может оказаться для Алжира “наиболее целесообразным экономически”, так как позволит ему получить современные истребители сейчас, вместо того чтобы годами ждать Су-57.

Как уже сообщалось ранее, в Северной Африке развернулась гонка вооружений и, по сути, холодная война. Региональный соперник Алжира Марокко модернизирует свои вооруженные силы и уже приобрел у США партию истребителей F-16C/D Fighting Falcon (“Боевой сокол”) модификации Block 72. Рабат также выразил интерес к F-35 Lightning II (“Молния”) от компании Lockheed Martin и может первой из арабских и африканских стран приобрести многоцелевой истребитель пятого поколения.

Су-35 и его привлекательность для Алжира

Су-35 (по классификации НАТО: Flanker-E) не относится к истребителям пятого поколения.

Однако он вполне подходит как переходный вариант для Алжира, который давно эксплуатирует советские и российские военные самолеты. Действующий парк алжирских ВВС представляет собой смесь истребителей МиГ-29 и Су-30МКА и даже более старых тактических бомбардировщиков Су-24.

Су-35 относится к поколению “4++” и изначально разрабатывался как экспортная модель Су-27, считавшегося достойным противником американских истребителей от F-15 Eagle (“Орел”) и F/A-18 Super Hornet (“Шершень”) вплоть до F-35 Lightning II.

Москва рекламирует его как одну из самых передовых систем самолетов четвертого поколения, вобравшую в себя многие элементы пятого. Кремль утверждает, что этот многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель разработан для борьбы с воздушными и наземными угрозами и противодействия надводным силам противника.

Изначально Су-35 предназначался на экспорт, однако Москве настолько приглянулось детище компании “Сухой”, что 2014 году она приняла его на вооружение сама. Всего год спустя самолеты впервые приняли участие в боевых действиях в Сирии, где использовались для прикрытия других российских самолетов во время бомбардировок.

Теперь же он может послужить временной мерой для Алжира в ожидании Су-57.