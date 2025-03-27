Европейский путь к миру

Польша и прибалтийские лимитрофы нашли финансирование для создания т.н. линии обороны на границе с Беларусью и Российской Федерацией. Так, увеличение расходов ЕС в военной сфере распространится и на проект «Восточный щит», который включён в приоритеты принятого Еврокомиссией плана перевооружения Европы «ReArm Europe».

В целом план ЕС предусматривает мобилизацию около 800 миллиардов евро на укрепление оборонной промышленности и наращивание военного потенциала и предполагает укрепление внешней сухопутной границы стран сообщества с Беларусью и Российской Федерацией против «военных и гибридных угроз» – в первую очередь наших западных соседок.

Неудивительно, что в настоящее время ключевым вопросом политики одной из них, а именно Польши, является привлечение Западной Европы к укреплению ее границ, как границ ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск не раз подчеркивал, что безопасность Европы и НАТО во многом зависит от того, насколько безопасной будет граница между Европой и нашими государствами. На самом деле, так Варшава стремится переложить часть своих расходов на страны европейского сообщества.

При этом следует отметить, что на 2025 год самой Польшей предусмотрены рекордные расходы на оборону в размере 48,7 млрд. долл.

Кроме того Варшавой предусмотрена дальнейшая поддержка «тематических» выступлений «ярких» представителей белорусской оппозиции, что свидетельствует, что они не сброшены с польских счетов. В частности, об этом свидетельствует цитируемое заявление «лидерки» беглой оппозиции Тихановской о том, что «Беларусь является ключом к остановке российского наступления на Европу, а демократические перемены в Беларуси гарантируют 1 тыс. км безопасной границы – без наплыва мигрантов и постоянного страха войны».

В то же время, наряду с «оборонительной» риторикой и «ужастиками» о том, что Украина – это первый шаг России к началу большой войны, которая может опустошить всю Европу, от политической номенклатуры «коллективного» Запада стало всё чаще звучать утверждение, что «прочный мир может быть построен только на силе».

Непрекращающееся стремление Европы к наращиванию своего военного потенциала, тем более непосредственно у наших границ, одновременно при игнорировании Западом шагов Минска и Москвы по выстраиванию равноправного и взаимоуважительного сотрудничества, не способствует налаживанию конструктивного диалога Союзного государства с ЕС.

Сергей Острына