Daily Express: Великобритания не планирует закупать новые танки в будущем

Великобритания не планирует закупать новые танки, пишет Daily Express. Вместо этого она ограничится модернизацией Challenger 2 до версии Challenger 3, но первые образцы появятся не раньше 2030 года. А пока в строю остается всего 60 боеспособных танков — в 8 раз меньше, чем производит Россия за год.

Марко Джаннанджели (Marco Giannangeli)

Несмотря на весьма традиционный характер конфликта на Украине, Министерство обороны не планирует закупать новые танки в обозримом будущем, подтвердил один из государственных чиновников.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в ближайшее время закупка дополнительных танков не планируется, в результате чего у британской армии останется всего 60 боеспособных танков для участия в любой европейской оперативной группе по сдерживанию России. Это неожиданное откровение было сделано министром обороны Великобритании Марией Игл.

Отвечая на вопрос депутата-консерватора Нила Шастри-Херста о количестве дополнительных танков и бронемашин, которые должны поступить на вооружение к 2027-2028 годам, она заявила: "Хотя модернизация армии продолжится в рамках инвестиционной программы стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов, приоритеты развития военного потенциала будут определены после „Стратегического оборонного обзора“ (SDR). На данный момент дополнительных закупок танков и бронетехники не планируется. Однако преждевременно обсуждать будущие решения до завершения SDR и соответствующих распоряжений".

Хотя окончательное решение еще не принято, рекомендации по SDR, разработанные бывшим генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном и бывшим главой Объединенного командования Великобритании генералом Ричардом Барронсом, находятся в распоряжении правительства уже несколько недель.

Согласно существующим предложениям, британская армия должна получить 148 боевых танков Challenger 3 в рамках контракта стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов (около 86,5 миллиардов рублей).

Для этого существующие танки Challenger 2 будут модернизированы и оснащены передовыми средствами поражения и наблюдения. Кроме того, им повысят уровень живучести. Но они появятся не раньше 2030 года.

Другими словами, трем танковым полкам Королевского бронетанкового корпуса придется довольствоваться 20 танками Challenger 2 в течение следующих пяти лет.

Россия ежегодно производит около 500 новых танков.

Когда Советский Союз распался, у британской армии оставалось около 400 танков Challenger. К тому времени, когда Великобритания первой из западных стран передала Украине 14 танков (2023 год), у армии оставалось всего 160 танков из-за целого ряда причин, включая острую нехватку запасных частей для Challenger 2, которые были приняты на вооружение в 1998 году. У нее осталось только 60 боеспособных танков.

Проблемы с вооружением у британской армии не ограничиваются танками. После того, как Лондон передал Украине 32 боеспособные гаубицы AS-90, у него осталось лишь 39. И многие из них не в рабочем состоянии, отсутствуют запасные части, гусеницы и даже двигатели.

Предполагается, что у британской армии не более 89 боеспособных единиц.

В качестве экстренной меры Министерство обороны было вынуждено приобрести 14 шведских самоходных артиллерийских установок Archer.

Великобритания планирует заменить устаревшие самоходные гаубицы AS-90 на новейшие англо-немецкие самоходные артиллерийские установки RCH-155 (дистанционно управляемые гаубицы калибра 155 мм). Но они появятся к концу текущего десятилетия.