В США объявили об успешных испытаниях системы Aegis против гиперзвуковой угрозы

Источник изображения: topwar.ru
Агентство по противоракетной обороне США (MDA) в сотрудничестве с американскими ВМС успешно завершило лётные испытания Other-40 (FTX-40), также известные как Stellar Banshee. Об этом информирует издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что испытания, проведенные на Гавайях, стали важной вехой в борьбе с возникающими гиперзвуковыми угрозами.
– приводит издание подробности испытаний.
Источник изображения: topwar.ru
При этом подчеркивается, что они не только позволили оценить возможности взаимодействия, но и предоставили важные данные для демонстрационного спутника Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS).
– цитирует автор материала директора MDA генерал-лейтенанта Хита Коллинза.
Он добавил, что система вооружения «Иджис» будет играть важнейшую роль в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения.
Источник изображения: topwar.ru
Как подчеркивает издание, FTX-40 также продемонстрировали эффективную интеграцию космических датчиков с бортовыми системами управления огнём, повышая ситуационную осведомлённость и сокращая время реагирования.
Напомним, в последнее время в США выражали серьезную обеспокоенность тем обстоятельством, что Москва и Пекин заметно опережают Вашингтон в создании гиперзвукового оружия.