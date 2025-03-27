Войти
Военное обозрение

В США объявили об успешных испытаниях системы Aegis против гиперзвуковой угрозы

529
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) в сотрудничестве с американскими ВМС успешно завершило лётные испытания Other-40 (FTX-40), также известные как Stellar Banshee. Об этом информирует издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что испытания, проведенные на Гавайях, стали важной вехой в борьбе с возникающими гиперзвуковыми угрозами.

Во время испытаний эсминец «Пинкни» (DDG 91) использовал возможности морского терминала (SBT) 3-го поколения в составе новейшей боевой системы «Иджис» для обнаружения, отслеживания и имитации перехвата маневрирующей гиперзвуковой ракеты. Сценарий включал в себя запуск имитационной стандартной ракеты SM-6 (SM-6) по баллистической ракете средней дальности (MRBM) воздушного базирования, оснащенной гиперзвуковым целевым блоком (HTV-1)

– приводит издание подробности испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

При этом подчеркивается, что они не только позволили оценить возможности взаимодействия, но и предоставили важные данные для демонстрационного спутника Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS).

Наша способность поражать маневрирующие гиперзвуковые ракеты имеет решающее значение, если мы хотим защитить нашу родину и наши вооружённые силы от всё более опасной угрозы

– цитирует автор материала директора MDA генерал-лейтенанта Хита Коллинза.

Он добавил, что система вооружения «Иджис» будет играть важнейшую роль в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения.

Источник изображения: topwar.ru

Как подчеркивает издание, FTX-40 также продемонстрировали эффективную интеграцию космических датчиков с бортовыми системами управления огнём, повышая ситуационную осведомлённость и сокращая время реагирования.

Напомним, в последнее время в США выражали серьезную обеспокоенность тем обстоятельством, что Москва и Пекин заметно опережают Вашингтон в создании гиперзвукового оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
SM-6
Иджис
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО