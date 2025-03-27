В США объявили об успешных испытаниях системы Aegis против гиперзвуковой угрозы

Источник изображения: topwar.ru

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) в сотрудничестве с американскими ВМС успешно завершило лётные испытания Other-40 (FTX-40), также известные как Stellar Banshee. Об этом информирует издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что испытания, проведенные на Гавайях, стали важной вехой в борьбе с возникающими гиперзвуковыми угрозами.

Во время испытаний эсминец «Пинкни» (DDG 91) использовал возможности морского терминала (SBT) 3-го поколения в составе новейшей боевой системы «Иджис» для обнаружения, отслеживания и имитации перехвата маневрирующей гиперзвуковой ракеты. Сценарий включал в себя запуск имитационной стандартной ракеты SM-6 (SM-6) по баллистической ракете средней дальности (MRBM) воздушного базирования, оснащенной гиперзвуковым целевым блоком (HTV-1)

– приводит издание подробности испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

При этом подчеркивается, что они не только позволили оценить возможности взаимодействия, но и предоставили важные данные для демонстрационного спутника Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS).

Наша способность поражать маневрирующие гиперзвуковые ракеты имеет решающее значение, если мы хотим защитить нашу родину и наши вооружённые силы от всё более опасной угрозы

– цитирует автор материала директора MDA генерал-лейтенанта Хита Коллинза.

Он добавил, что система вооружения «Иджис» будет играть важнейшую роль в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения.

Источник изображения: topwar.ru

Как подчеркивает издание, FTX-40 также продемонстрировали эффективную интеграцию космических датчиков с бортовыми системами управления огнём, повышая ситуационную осведомлённость и сокращая время реагирования.

Напомним, в последнее время в США выражали серьезную обеспокоенность тем обстоятельством, что Москва и Пекин заметно опережают Вашингтон в создании гиперзвукового оружия.