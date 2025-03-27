Войти
РИА Новости

Медведев призвал развернуть высокоэффективную ПВО для защиты от БПЛА

510
0
+1
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: России нужны высокоэффективные комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА со стороны Украины, которые происходят несмотря на переговоры, связанные с прекращением ударов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Медведев опубликовал кадры выездного совещания, которое состоялось в рамках его поездки в ЦФО.

"Для защиты от них (беспилотных систем противника - ред.) необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы", - сказал Медведев на совещании.

Медведев уточнил, что имеет в виду в том числе и комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера.

С образцами таких комплексов зампред Совбеза ознакомился в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.

Он отметил, что эта задача не только производственная, она связана и с подготовкой необходимого нормативного материала.

Медведев указал на то, что противник России сегодня активно применяет БПЛА для ударов по объектам в том числе гражданской инфраструктуры РФ, "несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры".

Ранее российская и американская стороны согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Отмечалось, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО