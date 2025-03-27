Медведев призвал развернуть высокоэффективную ПВО для защиты от БПЛА

Медведев: России нужны высокоэффективные комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА со стороны Украины, которые происходят несмотря на переговоры, связанные с прекращением ударов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Медведев опубликовал кадры выездного совещания, которое состоялось в рамках его поездки в ЦФО.

"Для защиты от них (беспилотных систем противника - ред.) необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы", - сказал Медведев на совещании.

Медведев уточнил, что имеет в виду в том числе и комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера.

С образцами таких комплексов зампред Совбеза ознакомился в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.

Он отметил, что эта задача не только производственная, она связана и с подготовкой необходимого нормативного материала.

Медведев указал на то, что противник России сегодня активно применяет БПЛА для ударов по объектам в том числе гражданской инфраструктуры РФ, "несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры".

Ранее российская и американская стороны согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Отмечалось, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.