Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей

Медведев в ЦФО осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей.

"Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах. Я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".