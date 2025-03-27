Полянский: РФ готова к военному разрешению на Украине

Москва предпочитает урегулировать конфликт дипломатическими средствами, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН

ООН, 26 марта. /ТАСС/. Россия находится в полной готовности к военному сценарию разрешения конфликта на Украине, но предпочитает урегулировать его дипломатическими средствами. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня благодаря усилиям президентов России и США появился реальный шанс на то, чтобы это решение было дипломатическим и десятки, если не сотни тысяч, жизней простых украинцев были спасены. Остается, разумеется, и военный сценарий. И к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.