Войти
ТАСС

Полянский: РФ готова к военному разрешению на Украине

497
0
0
© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Москва предпочитает урегулировать конфликт дипломатическими средствами, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН

ООН, 26 марта. /ТАСС/. Россия находится в полной готовности к военному сценарию разрешения конфликта на Украине, но предпочитает урегулировать его дипломатическими средствами. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня благодаря усилиям президентов России и США появился реальный шанс на то, чтобы это решение было дипломатическим и десятки, если не сотни тысяч, жизней простых украинцев были спасены. Остается, разумеется, и военный сценарий. И к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО