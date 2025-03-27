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Интерфакс-АВН

"Швабе" разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Производственные мощности ОКБ "Астрон" рассчитаны на выпуск более 10 тыс. датчиков в год

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" создают для тепловизоров новые сенсоры с большим разрешением, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит ОКБ.

"Новые сенсоры позволят создавать детализированные изображения объектов, улучшая таким образом работу всей системы в инфракрасном диапазоне", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, для создания полного цикла производства термочувствительных материалов для новых термодатчиков - так называемых микроболометров - специалисты холдинга активно взаимодействуют с министерством промышленности и торговли, Российским научным фондом, Фондом перспективных исследований и ведущими вузами страны.

"Это сотрудничество позволяет решать широкий спектр задач: от поиска квалифицированных кадров и современного оборудования до внедрения передовых технологий", - отметил Калюгин.

Сообщается, что сейчас готовятся опытные образцы датчиков с разрешением мегапиксельного класса. Одновременно на базе предприятия уже построена технологическая линия для выпуска улучшенных изделий. Производственные мощности рассчитаны на выпуск более 10 000 датчиков в год.

По информации пресс-службы, детекторы не требуют охлаждения, что позволяет делать тепловизоры с микроболометрами более компактными и удобными в работе.

В сообщении отмечается, что новые сенсоры обеспечат лучшее изображение в тепловизионных системах, в том числе в условиях плохой видимости. Такие детекторы широко применяются в системах наблюдения, используемых правоохранителями, спасателями и в гражданской сфере.

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