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Российский пистолет Лебедева сравнили с «Глоком»

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Фото: Пресс-служба ГК «Калашников» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК «Калашников» / РИА Новости.

Российский пистолет Лебедева превосходит «Глок» в экстремальных условиях

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) превосходит австрийский Glock («Глок») в экстремальных условиях эксплуатации. Российский пистолет сравнили с аналогом в сюжете ГТРК «Кузбасс».



В репортаже рассказали о тестировании МПЛ бойцами Росгвардии Кузбасса. Военнослужащий с позывным Вираж отметил, что вести огонь из МПЛ можно левой или правой рукой. В ходе испытаний бойцы Росгвардии поражали цели на дальности до ста метров.

«Лебедев может. И даже лучше классики, ветерана-австрийца "Глока". Модели уже более сорока лет. Но он — иностранец — не готов работать в экстремальных условиях: жара, песок или повышенная влажность. В отличие от нашего», — говорится в сюжете.

МПЛ под патрон 9 на 19 миллиметров завершил программу государственных испытаний в 2021 году. Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для специальных задач, оснащенном глушителем и дополнительным стволом с посадочным местом для его установки.

В ноябре 2024 года военный эксперт Дмитрий Корнев сообщил, что пистолет Лебедева, который постепенно заменит автоматический пистолет Стечкина в Военно-воздушных силах России, легче предшественников.

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Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Glock GmbH
Росгвардия
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