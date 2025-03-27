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К 2027 году британский флот вооружит лазерными установками четыре корабля

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Британский Королевский военно-морской флот намерен к 2027 году оснастить четыре корабля системой направленного энергетического оружия DragonFire ("Драконий Огонь"). Как уточняет Navy Recognition, данное решение ускоряет ранее утвержденный график программы, который предполагал установку лазерного боевого комплекса только на один корабль к этому сроку.

Издание также обращает внимание, что объявление последовало после увеличения оборонного бюджета на 2,2 млрд фунтов стерлингов. Эта мера увеличит расходы на оборону в 2025 году до 2,36% от ВВП с целевым показателем в 2,5% к 2027 году.

Лазерная установка Dragonfire, Великобритания

UK MOD


Согласно официальным заявлениям, дополнительное финансирование выделено на приобретение передовых технических решений, включая DragonFire.

Разработкой DragonFire руководит Лаборатория оборонной науки и технологий совместно с отраслевыми партнерами – британскими подразделениями итальянского машиностроительного холдинга Leonardo и международного производителя ракетных систем MBDA. Также к проекту привлечена оборонная компания QinetiQ из Соединенного королевства.

Прототип DragonFire впервые продемонстрировали в 2017 году. В июле 2022 года на Гебридских островах проводились испытания комплекса на точность систем наведения на воздушные и морские цели.

Действующий прототип обладает мощностью 50 кВт и уже подтвердил, что этого достаточно для эффективной борьбы с такими угрозами, как беспилотные летательные аппараты и быстроходные катера.

Совокупные инвестиции в проект уже превысили 100 млн фунтов стерлингов.

Программа DragonFire рассматривается как пилотный проект новой модели интегрированных закупок правительства Великобритании, которая внедряется для ускорения темпов перевооружения британских ВС.

Следующие этапы разработки включают дальнейшие испытательные стрельбы, а также изготовление и установку систем DragonFire на корабельные платформы. По данным Naval News, наиболее вероятно, что в первую очередь лазерное оружие разместят на эсминцах класса "Тип-45".

Лазерное оружие рассматривается как экономически эффективная альтернатива зенитным ракетным комплексам ближнего радиуса, стоимость боеприпасов для которых зачастую оказывается выше, чем цена небольших дронов, угрожающих кораблям. Каждый выстрел DragonFire обойдется всего в несколько десятков фунтов по сравнению с сотнями тысяч или даже миллионами для управляемых боеприпасов или ракет ПВО.

В долгосрочной перспективе британские военные рассчитывают получить лазерные комплексы мощностью свыше 100 кВт, которые, как ожидается, могут оказаться эффективными против баллистических и гиперзвуковых ракет.

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Страны
Великобритания
Компании
Leonardo
MBDA
QinetiQ
Проекты
ГЗЛА
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