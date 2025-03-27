В США раскрыли особенность гравитационной авиабомбы B61-12

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Американские военные получили на вооружение ядерную авиабомбу B61-12 с уникальными возможностями, пишет The National Interest.

Сообщается, что оружие уже поступило на вооружение ВВС США и частично размещено в Европе.

В то же время авторы статьи раскрыли главную особенность данной гравитационной бомбы, которая заключается в возможности выбора мощности взрыва в зависимости от боевой задачи.

В материале говорится, что боеприпас предлагает четыре варианта разрушительной силы: от «тактических» 0,3 килотонн до «стратегических» 50 килотонн. Для сравнения, бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели мощность 13 и 23 килотонны соответственно.

Как пишут эксперты, это целых четыре высокоточных гравитационных ядерных бомбы в одной. Благодаря данной особенности специалисты уже прозвали боеприпас «ядерным кошмаром».

В итоге B61-12 может использоваться как для точечного удара по полю боя, так и для уничтожения целого города. В частности, маломощный вариант (0,3 кт) предназначен для тактических целей, средние (1,5 кт и 10 кт) – для прорыва обороны, а максимальный (50 кт) обладает стратегическим потенциалом.

Стоит отметить, что сама бомба не создана с нуля. B61 впервые поступила на вооружение армии США почти 60 лет назад.

Программы продления срока службы обеспечили сохранение работоспособности ядерного боеприпаса. Последняя, длившаяся более 10 лет, продлила срок службы гравитационной бомбы как минимум на два десятилетия, а это значит, что она не будет нуждаться в очередной модернизации до середины 2040-х годов.