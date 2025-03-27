NI: разработка стелс-бомбардировщика B-21 обойдется США в 200 млрд. долл.

ЦАМТО, 26 марта. Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Райдер" обойдется США более чем в 200 млрд. долл., сообщает журнал National Interest.

"Разработка "Райдера", возможно, идет с опережением сроков… однако с учетом ожидаемой стоимости более чем в 200 млрд. долл., некоторые ранее говорили, что проект может быть свернут из-за потенциальных бюджетных ограничений", – цитирует "РИА Новости" сообщение National Interest.

Отмечается, что глава Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон считает, что США потребуется, по меньшей мере, 145 бомбардировщиков B-21, а не 100 ед., как предусматривают существующие планы.

По данным издания, стоимость одного бомбардировщика B-21 составит около 692 млн. долл.

Справка ЦАМТО:

Минобороны США выбрало корпорацию Northrop Grumman победителем конкурса на разработку проекта перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B (LRS-B – long-range strike bomber) и заключило с ней контракт на реализацию этапов конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD – engineering and manufacturing development) и начального производства 27 октября 2015 года. Northrop Grumman опередила участвовавший в тендере консорциум компаний Boeing и Lockheed Martin.

Ранее известный как LRS-B, бомбардировщик B-21 "Райдер" является одним из приоритетных проектов приобретения ВВС США. Он заменит бомбардировщики B-1B "Лансер", которые считаются менее живучим в условиях современных угроз, а также разработанные Northrop Grumman B-2A "Спирит". Примечательно, что изначально они не заменят самолеты B-52H "Стратофортресс" для замены которых создавались как B-1B, так и B-2A.

Пока конкретная информация о B-21 "Райдер" засекречена. По информации ВВС США, он будет представлять собой малозаметный бомбардировщик, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Как заявлено, B-21 станет основой перспективного флота бомбардировщиков ВВС США и будет иметь решающее значение для поддержки национальной стратегии стратегического сдерживания. Оптимизированный для применения в условиях высоких угроз, B-21 будет играть решающую роль в обеспечении потенциала американской авиации на перспективу. В дополнение к возможностям нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях, которые предоставят командованию возможность поражать любую цель в любой точке мира, самолет разработан как ведущий компонент более крупного семейства систем, которые будут обеспечивать сбор информации, наблюдение и разведку, РЭБ и многодоменные сетевые возможности.

Корпорация Northrop Grumman и командование ВВС США впервые публично продемонстрировали новый стратегический бомбардировщик B-21 "Райдер"2 декабря 2022 года на 42-м заводе в Палмдейле (шт.Калифорния).