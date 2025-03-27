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Первый турецкий палубный дрон испытал новейшую противокорабельную ракету

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Палубный ударный беспилотник TB-3 "Байрактар" с высокой точностью поразил неподвижную морскую цель во время первого испытательного пуска сверхзвуковой ракеты IHA-122. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на турецкую компанию Baykar, разработавшую дрон.

TB-3, который в ноябре 2024 года приступил к взлетам и посадкам на борту универсального десантного корабля "Анадолу", продолжает проходить испытания по интеграции боеприпасов. Во вторник, 25 марта, дрон вылетел из Даламана, вооруженный сверхзвуковой ракетой IHA-122, разработанной Roketsan. Аппарат поразил надводную цель площадью 6×6 метров с расстояния более 50 км с первой же попытки.

Палубный дрон TB-3 с ракетой IHA-122 на борту, Турция

Baykar


Отмечается, что за целеуказание отвечал другой беспилотник – предыдущая версия TB-2.

"Это испытание успешно продемонстрировало способность двух БПЛА координировать свои действия для поражения цели, – заявили в компании Baykar. – Мы продолжим интеграцию боеприпасов в состав вооружения TB-3 в соответствии с утвержденным графиком".

Напомним, что дроны семейства "Байрактар" предназначены для ведения разведки, наблюдения, а также для ударов по объектам противника с помощью высокоточных боеприпасов. Палубная версия TB-3 разработана специально для размещения на универсальном десантном корабле "Анадолу", пополнившем состав ВМС Турции весной 2024 года.

TB-3 создан на основе уже получившей популярность модели TB-2, но обладает дополнительными возможностями для посадки на морские платформы, а также складывающимися крыльями для компактного размещения на борту.

Испытания новой модификации начались в конце 2023 года. Летом 2024-го TB-3 поднялся на рекордную высоту, а в ноябре дрон перебазировали на УДК "Анадолу", где он приступил к взлетам и посадкам.

В январе 2025 года TB-3 впервые применил оружие в полете. Тогда аппарат запустил высокоточный боеприпас MAM-T, дальность действия которого варьируется от 30 до 80 км в зависимости от высоты, с которой его запускают.

К настоящему времени суммарный налет TB-3 составляет почти 968 часов.

Палубная модификация "Байрактара" имеет длину корпуса – 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость достигает 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета – более 24 часов.

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Турция
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА
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