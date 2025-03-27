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Военное обозрение

Недорогой беспилотник против дронов-камикадзе: Франция представила концепт БПЛА LOAD

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке «Беспилотные системы X», проходившей в немецком Бонне, французский концерн Airbus Defence представил концепт новой беспилотной системы противовоздушной обороны LOAD («недорогая система ПВО»). Разработанная для противодействия растущей угрозе со стороны дронов-камикадзе, она основана на модифицированных БПЛА Do-DT25 от Airbus, способных нести до 3 управляемых ракет каждый.

Они запускаются с катапульты, имеют дальность действия более 100 км и управляются с наземного пункта. Будучи интегрированными в разведывательную сеть с использованием данных радаров или аэрофотосъёмки, они могут автономно искать, идентифицировать и нейтрализовывать цели после выдачи разрешения на применение.

Источник изображения: topwar.ru

Do-DT25

После выполнения задачи дроны LOAD возвращаются на базу и приземляются на парашютах, что позволяет использовать их повторно в будущих операциях. Беспилотник способен участвовать в автономных групповых миссиях, координируя свои действия с другими дронами через наземную станцию управления для достижения максимальной эффективности. Это делает его особенно подходящим для противодействия массовым атакам со стороны БПЛА. Такой подход обеспечивает недорогое решение для обеспечения ПВО, которое эффективно дополнит существующие системы, такие как ЗРК IRIS-T, Patriot и NNbS.

LOAD может быть развёрнут вместе с другими разведывательными платформами, такими как Eurodrone. Это позволяет системе работать в районах, где наземные радары не обеспечивают полного покрытия.

Первый полёт прототипа LOAD, первоначально оснащённого двумя управляемыми ракетами, запланирован на конец этого года, а развёртывание в боевых порядках - на 2027 год. Он разрабатывается без использования компонентов из США, что упрощает его экспорт на международные рынки.

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Страны
США
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Airbus
Проекты
БПЛА
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