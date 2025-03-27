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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 59-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 26 марта. Береговая охрана США сообщила о приемке у компании Bollinger Shipyards 59-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1159) "Эрл Каннингем" (Earl Cunningham).

Он станет вторым из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Кодьяке (шт.Аляска).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 67 катеров класса "Сентинел". Предполагается закупка дополнительных катеров FRC.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На сегодняшний день приняты на вооружение 57 из 67 заказанных катеров FRC. Из них 13 катеров размещены во Флориде, 7 катеров – в Пуэрто-Рико, по 6 катеров – в Бахрейне и Массачусетсе, 4 катера – в Калифорнии, по 3 катера – на Аляске, Гуаме, Гавайях, Техасе и Нью-Джерси и по 2 катера – в Миссисипи, Северной Каролине и Орегоне.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м и водоизмещение – около 353 т. Катер способен развивать скорость 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. В состав вооружения входят стабилизированная 25-мм АУ и четыре 12,7-мм пулемета.

Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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