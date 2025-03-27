Спустя много лет разработки: Аргентина получит прототип учебно-тренировочного самолёта IA-100B Malvina

Источник изображения: topwar.ru

На днях, спустя много лет разработки, были опубликованы первые снимки прототипа учебно-тренировочного самолёта IA-100B Malvina, который изготавливается на заводе Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) в Кордове, Аргентина. Новая машина должна стать основным типом УТС ВВС страны.

Нынешний IA-100B Malvina – это совершенно новый самолёт по сравнению с более ранним IA-100A, так как он был создан «с нуля» в соответствии с современными стандартами военной подготовки.

Программа IA-100 была запущена в декабре 2014 года. Первоначально задуманный как демонстратор технологий, IA-100A впервые поднялся в воздух 8 августа 2016 года. Этот ранний прототип с низкорасположенным крылом был изготовлен из композитных материалов, имел фиксированное шасси и двигатель Lycoming AEIO-360 B1F мощностью 180 л. с. и не предназначался для серийного производства.

После перерыва проект был возобновлён в 2020 году, и в августе того же года Минобороны официально присвоило новой версии название Malvina. Новый самолёт претерпел значительные изменения по сравнению с IA-100A, в частности, он получил новую конструкцию крыла и фюзеляжа, а также поршневой двигатель Lycoming AEIO-540-D4A5 мощностью 260 л. с., который приводит в движение трёхлопастной винт Hartzell. Он способен выдерживать перегрузки от +6g до -3g и выполнять полёт в перевёрнутом положении.

Источник изображения: topwar.ru

Изменились размеры машины. Длина IA-100B составляет 8,4 м, а высота 2,7 м, что больше, чем 7,8 и 2,4 м у IA-100A. Ширина кабины 1,45 м. Площадь поверхности крыла 14 кв. м (у IA-100A 12,5 кв. м). Масса пустого самолёта IA-100B составляет 964 кг (637 кг у IA-100A), максимальный взлётный вес 1350 кг. Запас топлива 130 кг, максимальная нагрузка на крыло 96 кг на 1 кв. м. Крейсерская скорость составляет 145 узлов, а скорость сваливания 57 узлов.

Malvina предназначена для полётов на высоте до 5500 м и имеет дальность до 900 км. Скорость набора высоты составляет 5,15 м/с. Длина взлётной и посадочной дистанций 450 и 550 м соответственно. В кабине установлена авионика Garmin G500.

Всего Минобороны планирует получить от 25 до 40 самолётов. Цена самолёта составляла в 2023 году менее $1 млн, что вызвало к нему также интерес ВВС Парагвая и Уругвая.

В настоящее время ВВС Аргентины располагают 12 экземплярами Beechcraft T-6C+ Texan II для базовой подготовки, 12 единицами EMB-312 Tucano, которые используются как для обучения, так и для в качестве лёгкого штурмовика, 8 машинами Grob G 120TP для базовой подготовки и 16 УТС IA-63 Pampa II местного производства, три из которых проходят модернизацию до конфигурации Pampa III.