Минобороны раскрыло детали учений РВСН

Ракетные полки с ПГРК "Ярс" осваивают новые районы боевого патрулирования

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования", - отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. Выполнение практических задач осуществляется с использованием различных вариантов, это гарантированно доводит приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учетом сложной помеховой обстановки.

Всего к учению с Бологовским ракетным соединением, расположенным в Тверской области, привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.