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Военное обозрение

«Имеет уязвимое место»: Иран показал видео нового подземного ракетного городка

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Источник изображения: topwar.ru

Иран продемонстрировал свой новейший подземный ракетный городок, на территории которого размещено самое современное оружие страны. Однако американские обозреватели обнаружили уязвимое место этого военного объекта.

На новом видео, опубликованном государственными СМИ, показано, как двое иранских военачальников, отвечающих за оружейные программы государства, проезжают по длинному туннелю, заполненному оружием. Новые кадры были опубликованы на фоне растущей региональной напряжённости и намекают на то, что Иран может выдержать атаку и дать ответный удар.

На видео заметны самые современные ракеты и реактивные снаряды Ирана: Kheybar Shekan, Ghadr-H, Sejjil, Haj Qassem, а также КР Paveh. Некоторые из них Тегеран применял в атаке на Израиль прошлой осенью.

Что касается вышеупомянутой уязвимости, то боеприпасы хранятся в протяжённых непрерывных туннелях и объёмных катакомбах, которые не имеют защитных дверей или, по крайней мере, их ограниченное количество, а также без отдельных перекрытий. Это может привести к разрушительным последствиям в случае проникновения средств поражения на объект в результате атаки и вызвать масштабную цепную реакцию вторичных взрывов.

Видео было опубликовано на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее в этом месяце поставил Тегерану ультиматум: в течение двух месяцев заключить новую ядерную сделку.

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Израиль
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Ядерный щит
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