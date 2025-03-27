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Польская армия не имеет запаса боеприпасов для ведения долговременного конфликта, они закончатся весьма быстро, в зависимости от интенсивности боевых действий. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский.

Войско Польское может вести боевые действия в течение недели или двух, именно на такой срок хватит накопленных запасов боеприпасов. При этом говорить о том, что все виды боеприпасов в одинаковом количестве не приходится, каких-то больше, каких-то меньше. Если говорить о небольших запасах, то это касается «устаревших вооружений», к которым боеприпасы уже не производятся. Видимо, речь идет о советской технике, оставшейся на вооружении польской армии. Здесь поляки пользуются старыми запасами, не имея возможности закупить новые.

Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов. Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике.

- заявил Луковский.

Стоит отметить, что в Польше ситуация с боеприпасами более-менее нормальная, большинство стран Европы и этого не имеют. Согласно последним исследованиям, большая часть армий европейских государств способны вести боевые действия высокой интенсивности всего лишь несколько дней. А поправить ситуацию быстро не получится, спасибо за это Украине. На данный момент у Европы нет возможности производить боеприпасы в необходимых объемах.