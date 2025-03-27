Под угрозой передача ВСУ австралийских танков Abrams

Источник изображения: topwar.ru

M1A1 AIM Abrams ВС Австралии

Под угрозой оказалась передача киевскому режиму танков M1A1 AIM Abrams, выводимых австралийской армией из эксплуатации. Как отмечается в местном издании ABC, это связано с замораживанием военной помощи Украине нынешней администрацией США. Всего Канберра пообещала предоставить ВСУ 49 танков M1A1 AIM.

В последнее время часть американских подразделений, отвечающих за снабжение, была выведена из логистического хаба в польском Жешуве, что может серьёзно сказаться на поставках в адрес ВСУ, так как через Польшу проходит свыше 80% военных поставок Украине.

Несмотря на это, Минобороны Австралии заявляет о дальнейшем сотрудничестве с партнёрами по доставке ОБТ, в том числе с США. Как утверждается, если работа с Вашингтоном не будет иметь эффекта, то Канберра обратится к Польше или к частным подрядчикам для перевозки танков.

До сих пор австралийские Abrams ещё не попали в Польшу. Их доставка считается трудоёмкой и сложной по материально-техническим и политическим причинам.

Ранее США предоставили Украине небольшую партию из 31 модифицированного ОБТ М1А1СА.

В ходе боевых действий они понесли тяжёлые потери

- указывается в издании Altair.

Как отмечается, это было вызвано «неадекватной тактикой, выбранной украинцами, и недостаточной подготовкой экипажей». У Киева также не было достаточно развитой базы поддержки для этих требовательных машин.

В свою очередь, для русских Abrams считались приоритетными целями по имиджевым причинам. Поэтому не следует удивляться нежеланию американцев продолжать поставки танков, которые не показали на Украине эффективности

- говорится в издании.

Канберра в октябре 2024 года пообещала передать ВСУ 49 единиц М1А1 AIM вместе с комплектами ДЗ М19. В австралийской армии эти танки в настоящее время заменяются новейшими M1A2 SEPv3.