Войти
Военное обозрение

Под угрозой передача ВСУ австралийских танков Abrams

492
0
0

Источник изображения: topwar.ru

M1A1 AIM Abrams ВС Австралии

Под угрозой оказалась передача киевскому режиму танков M1A1 AIM Abrams, выводимых австралийской армией из эксплуатации. Как отмечается в местном издании ABC, это связано с замораживанием военной помощи Украине нынешней администрацией США. Всего Канберра пообещала предоставить ВСУ 49 танков M1A1 AIM.

В последнее время часть американских подразделений, отвечающих за снабжение, была выведена из логистического хаба в польском Жешуве, что может серьёзно сказаться на поставках в адрес ВСУ, так как через Польшу проходит свыше 80% военных поставок Украине.

Несмотря на это, Минобороны Австралии заявляет о дальнейшем сотрудничестве с партнёрами по доставке ОБТ, в том числе с США. Как утверждается, если работа с Вашингтоном не будет иметь эффекта, то Канберра обратится к Польше или к частным подрядчикам для перевозки танков.

До сих пор австралийские Abrams ещё не попали в Польшу. Их доставка считается трудоёмкой и сложной по материально-техническим и политическим причинам.

Ранее США предоставили Украине небольшую партию из 31 модифицированного ОБТ М1А1СА.

В ходе боевых действий они понесли тяжёлые потери

- указывается в издании Altair.

Как отмечается, это было вызвано «неадекватной тактикой, выбранной украинцами, и недостаточной подготовкой экипажей». У Киева также не было достаточно развитой базы поддержки для этих требовательных машин.

В свою очередь, для русских Abrams считались приоритетными целями по имиджевым причинам. Поэтому не следует удивляться нежеланию американцев продолжать поставки танков, которые не показали на Украине эффективности

- говорится в издании.

Канберра в октябре 2024 года пообещала передать ВСУ 49 единиц М1А1 AIM вместе с комплектами ДЗ М19. В австралийской армии эти танки в настоящее время заменяются новейшими M1A2 SEPv3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО