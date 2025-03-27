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ЦАМТО

ВМС Малайзии приняли вторую партию катеров G2000 Mk.2

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Катер-перехватчик G2000 Mk.2
Катер-перехватчик G2000 Mk.2.
Источник изображения: gadingmarine.com

ЦАМТО, 26 марта. Командование ВМС Малайзии на базе в Кота-Кинабалу приняло четыре 18-метровых скоростных катера-перехватчика G2000 Mk.2 национального производства.

Первая партия катеров данного типа (4 ед.) была передана малазийскому флоту национальной судостроительной компанией Gading Marine Industry Sdn. Bhd. в январе прошлого года в рамках подписанного в 2022 году контракта. Поставка оставшихся 5 катеров ожидается к концу этого года.

Катера предназначены для патрулирования на море, ведения наблюдения за побережьем, перехвата нарушителей, поддержки действий ССО, проведения поисково-спасательных операций.

Длина G2000 Mk.2 с алюминиевым корпусом составляет 18 м, ширина – 4,6 м, водоизмещение – 26 т. Катера оснащены двумя дизельными двигателями MAN V12 мощностью 1650 л. с., двумя водометными движителями Hamilton и способны развивать максимальную скорость до 52 узлов. Дальность хода на скорости 35 узлов превышает 350 морских миль.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Министерство обороны Малайзии заключило с компанией Gading Marine Industry Sdn. Bhd. контракт стоимостью 19,5 млн. долл. на поставку шести скоростных катеров-перехватчиков G2000 Mk.1. Первые три катера были поставлены в декабре 2020 года, еще три – в апреле 2021 года. Данные катера способны развивать максимальную скорость 50 узлов и перевозить до восьми человек десанта (экипаж состоит из трех человек). В состав вооружения входят ДУМВ и два пулеметами в кормовой части.

Контракт стоимостью 120 млн. ринггитов (около 29 млн. долл.) на поставку 13 дополнительных катеров G2000 Mk.2 был подписан командованием ВМС Малайзии с Gading Marine 2022 году. По информации Gading Marine, поставки катеров планируется реализовать в три этапа.

G2000 Mk.2, представляют собой модифицированную версию ранее поставленного катера G2000 Mk.1. Так, катера Mk.2 отличаются увеличенной площадью палубы в кормовой части для размещения подразделения ССО и акустического излучателя большой дальности LRAD (Long-Range Acoustic Device), а также ДУМВ компании Escribano с 12,7-мм пулеметом. Новый катер рассчитан на перевозку до восьми десантников (экипаж состоит из 5 человек).

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Страны
Малайзия
Компании
MAN
Проекты
2020-й год
Hamilton
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