Депутат Шеремет: поощряя войну на Украине, Европа пытается получить дивиденды

Михаил Шеремет считает, что в суверенном понимании такой страны, как Украина, по сути, не существует, ведь все ее недра и доходные инфраструктурные объекты проданы иностранным корпорациям

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Европейские политики, выступая за продолжение войны на Украине, пытаются получить политические дивиденды после колоссальных вложений в эту кампанию. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа о ходе предварительных переговоров по параметрам окончательного урегулирования конфликта.

"Европой в большей степени движут болезненные реваншистские амбиции, ради которых они готовы поступаться интересами союза. Нельзя забывать, что ими были вложены колоссальные средства в проект "Украина - антиРоссия" в надежде на значительные дивиденды. Сегодня Европа продолжает носиться с нацистским режимом Зеленского как дурень со ступой в тщетной надежде вернуть хоть частично затраченные на кровавую конфронтацию средства. Уверен, что европейские политики, не уловившие ветер перемен, продолжая вразрез видению США пропагандировать военную риторику, вскоре как старые осенние листья слетят с политической арены", - сказал он.

Шеремет пояснил, что в суверенном понимании такой страны, как Украина, по сути, не существует, ведь все ее недра и доходные инфраструктурные объекты проданы иностранным корпорациям. Поэтому сегодня идет в большей степени геополитический передел, "в котором Европа в силу своих завышенных амбиций и ошибочных решений попросту осталась за бортом", добавил он. Именно поэтому, по мнению депутата, европейские страны под любым предлогом активно рвутся за стол переговоров, организованных США.

Депутат считает, что на смену таким европейским политикам придут новые лица, способные вести политику в здравой, экономически выгодной парадигме. "В ином случае Евросоюз, охваченный внутренними противоречиями, распадется и прекратит свое существование", - добавил он.