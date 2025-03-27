Войти
Lenta.ru

ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения

501
0
0
Фото: Marco Garcia / Reuters
Фото: Marco Garcia / Reuters.

Reuters: ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения

На текущей неделе Военно-морские силы (ВМС) США планируют объявить создателя палубного истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), также известной как F/A-XX. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

«Стоимость программы за весь период ее существования составит сотни миллиардов долларов, и она является ключевой частью планов по противостоянию Китаю», — говорится в публикации.

В перспективе истребитель F/A-XX должен прийти на смену F/A-18E/F Super Hornet. За победу в конкурсе на его создание конкурируют американские корпорации Boeing и Northrop Grumman. Первые серийные самолеты F/A-XX поступят в эксплуатацию в 2030-х годах, а F/A-18E/F Super Hornet будут использоваться до 2040-х.

Ранее журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

В Пентагоне под названием NGAD понимают две программы создания боевых самолетов шестого поколения — для ВВС и ВМС Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО