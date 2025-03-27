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Военное обозрение

«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию

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Источник изображения: topwar.ru

Шведская компания Vattenfall, занимающаяся разработкой морских ветряных электростанций, объявила, что приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве крупнейшей в Германии морской ветряной электростанции.

По данным издания, строительство первой очереди начнётся в 2026 году и её мощность составит 980 МВт. Ветряная электростанция будет расположена примерно в 85 километрах к северу от немецкого острова Боркум в Северном море. Окончательное инвестиционное решение по второй очереди было принято на условной основе в ожидании получения разрешений.

Морские ветряные электростанции станут важной вехой на пути к отказу от ископаемого топлива, ускоряя энергетический переход в Германии и поддерживая декарбонизацию промышленности. Они будут обеспечивать экологически чистую и надёжную энергию, стимулируя инновации и устойчивое развитие в отрасли

- сказала руководитель отдела по ветроэнергетике в компании Vattenfall Хелен Бистрём.

В компании заявили, что будут использовать сталь с низким уровнем выбросов при её производстве для опор ветряных турбин на электростанциях, чтобы снизить углеродный след на 16 процентов. После завершения проекта общая мощность составит более 1,6 ГВт, а первая фаза, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2028 году.

Отмечено, что правительство ФРГ разработало амбициозный план по увеличению мощности ветряных электростанций до 70 ГВт к 2045 году, чтобы обеспечить климатическую нейтральность экономики. То есть, «зелёные» решают и продолжают набивать карманы за счёт басен для налогоплательщиков о том, как безуглеродная энергетика разовьёт немецкую экономику и спасёт климат Германии.

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Страны
Германия
Швеция
1 комментарий
№1
27.03.2025 01:59
Очередной хороший проект, тячнущий за собой поддержку плохих. Нет инвестиций в хранилища, сглаживающие сезонные и суточные колебания. В итоге чем больше экологически чистой электрогенерации, тем пропорционально больше требуется маневровых мощностей на углеводородах.
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