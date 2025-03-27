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Военное обозрение

Новые тонны дополнительной защиты: Франция усиливает броню машин Griffon

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Источник изображения: topwar.ru

Французское командование, переводя сухопутные боевые порядки на новую технику, сделало ставку на легкобронированные машины, исходя из того, что армия будет бороться с противником, значительно уступающим по военным возможностям, например, на африканском ТВД.

Однако на фоне выводов, сделанных из украинского конфликта, приходится усиливать защиту новой техники. В частности, это касается бронеавтомобиля VBMR Griffon, который поступил в эксплуатацию сравнительно недавно – в 2018 году.

Как пояснили в военном ведомстве, модификация Griffon с повышенной защиты, получившая обозначение Griffon Génie, имеет «более эффективную броню», чем у VAB («фронтовая бронемашина»), снаряжена дистанционно управляемой башней и «датчиками последнего поколения». Её полная масса составляет 24,5 тонны. Она оборудована двигателем мощностью 400 л. с., который позволяет развивать 90 км/ч.

Griffon Génie получила на оснащение лебёдку спереди, буксировочный крюк и модули, специально предназначенные для выполнения инженерных задач (в частности, разминирования).

Специалисты по техническому обслуживанию завершили установку брони на наши Griffon, добавив почти 4 тонны дополнительной защиты на каждый экземпляр

- отметили в 3-м инженерном полку, похвалив «образцовую командную работу».

Как указывают французские обозреватели, остаётся выяснить, не приведёт ли эта дополнительная масса к слишком большой нагрузке на определенные механические компоненты Griffon (сцепление, тормоза, подвеску и т. д.), как это было в случае с другой техникой, такой как LAV («лёгкая бронемашина»).

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
VAB
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