Для Береговой охраны США построят ледокол стоимостью 951 млн. долл.

ЦАМТО, 26 марта. С американской компанией Bollinger Mississippi Shipbuilding подписано изменение к контракту стоимостью 951,6 млн. долл. на детальное проектирование и строительство ледокола для Береговой охраны страны, сообщили в Минобороны США.

"С компанией Bollinger Mississippi Shipbuilding подписано изменение к контракту на сумму 951,6 млн. долл. для детального проектирования и строительства катера Береговой охраны Polar Security Cutter", – цитирует "РИА Новости" сообщение американского военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что миссией кораблей в рамках программы Polar Security Cutter является обеспечение доступа к полярным регионам, оказание поддержки для выполнения потребностей США в экономике, торговле, судоходстве и национальной безопасности. Выполнение контракта ожидается к маю 2030 года.

Согласно информации на сайте Береговой охраны США, ведомство в настоящее время проводит обновление флота своих полярных ледоколов с целью обеспечить продолжительный доступ Вашингтона к полярным регионам.

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важнейшие торговые маршруты.