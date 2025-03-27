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Военное обозрение

«Проект откладывается»: задержки в постройке шведских «суперподлодок» A26

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Концепт A26

В настоящее время на вооружении ВМС Швеции состоит 4 подлодки – 1 класса Södermanland и 3 типа Gotland. На фоне мифической российской угрозы и якобы проникновения субмарин ВМФ РФ в территориальные воды страны (что так и не было доказано) Минобороны в 2015 году запустило программу постройки двух новых ПЛ A26 Blekinge, первоначальная стоимость которой оценивалась примерно в €800 млн.

Новые подлодки должны будут иметь длину 65,5 м и водоизмещение в погруженном состоянии 2200 тонн. Как ожидается, они будут намного тише предшественников благодаря новой анаэробной силовой установке Stirling Mk3. Будучи оснащёнными 533-мм и 400-мм торпедными аппаратами, а также имея возможность применения подводного беспилотника, они смогут принять на борт до 61 чел., включая не менее 17 морских коммандос.

За программу отвечают шведская верфь Saab Kockums и канадский филиал голландской компании Damen. Однако подрядчики столкнулись с серьёзными трудностями, вызванными слишком амбициозными целями. При этом существенно возросла стоимость программы, увеличившись до €1,3 млрд. На этом фоне исполнители заказа не смогут уложиться в сроки поставок, которые должны были состояться в 2027 и 2028 годы.

Проект откладывается, что приведёт к пересмотру сроков передачи и затрат – «суперподлодки» A26 задерживаются. Это шокирующее заявление Минобороны в разгар серьёзного кризиса безопасности, когда война на Украине продолжает бушевать, а президент США Дональд Трамп подрывает НАТО

- говорится в шведском издании Aftonbladet.

Как указывается, согласно новым ожиданиям, субмарины будут переданы ВМС страны примерно в 2031-2035 годах.

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