Войти
ЦАМТО

Основные итоги встречи экспертных групп России и США

575
0
0
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле.
Источник изображения: © Фото из соцсетей

ЦАМТО, 26 марта. Пресс-служба Кремля опубликовала информацию о договоренностях, достигнутых американской и российской делегациями на переговорах в Эр-Рияде.

1. В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Примечание:

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

3. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

4. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

5. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.

Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме

1. Нефтеперерабатывающие предприятия;

2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

4. Атомные электростанции;

5. Дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Кремля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ЯЭУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО