В Австралию доставлены первые РСЗО M142 HIMARS

ЦАМТО, 26 марта. Минобороны Австралии 24 марта сообщило о доставке в страну первой пары РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) американского производства.

Доставленные на борту самолета C-17A "Глоубмастер" ВВС Австралии HIMARS войдут в боевой состав 14 полка недавно созданной 10-й бригады огневого поражения.

Заказанные РСЗО смогут применять управляемые реактивные снаряды GMLRS, в т.ч. увеличенной дальности, и новые оперативно-тактические ракеты PrSM, что позволит с высокой точностью поражать цели на дальностях от 30-40 до 500 км. В соответствии с положениями Стратегического обзора обороны (DSR), правительство Австралии выделило 1,6 млрд. австр. долл. на ускорение и расширение приобретения РСЗО HIMARS, сопутствующего оборудования и боеприпасов.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 боевых машин РСЗО M142 HIMARS, боеприпасов, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 385 млн. долл.

В августе 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 22 дополнительных РСЗО M142 HIMARS, боеприпасов и другого сопутствующего оборудования на сумму до 975 млн. долл.

В марте 2025 года Госдепартамент США дополнительно одобрил продажу Австралии 54 управляемых реактивных боеприпасов GMLRS с альтернативной боевой частью и сопутствующего оборудования на сумму до 91,2 млн. долл.

Кроме того, в соответствии с подписанным правительствами Австралии и США меморандумом, на территории страны создается предприятие, которое будет производить боеприпасы для закупленных РСЗО и поставки на экспорт.

Соглашение о совместном производстве управляемых реактивных боеприпасов GMLRS позволит собрать первую партию снарядов данного типа в Австралии уже в 2025 году. Согласно планам австралийского правительства, новый объект позволит производить до 4000 ед. GMLRS в год, начиная с 2029 года.