В Бологовском соединении на маршруты патрулирования вывели установки "Ярс"

Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) в рамках планового командного-штабного учения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе совершают интенсивные маневренные действия в рамках несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сказали там.

Расчеты "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.

Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.