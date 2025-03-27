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В зоне СВО заметили БМП-2М с резиновым «мангалом»

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Кадр: Telegram-канал ВЕСТИ ДОНЕЦК
Кадр: Telegram-канал ВЕСТИ ДОНЕЦК.

В зоне СВО заметили БМП-2М с резиновой антидроновой защитой

Модернизированную БМП-2М с дополнительной антидроновой защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры показали «Вести Донецк» в Telegram.

В сюжете, демонстрирующем подготовку штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск «Центр», можно заметить БМП-2М с резиновыми экранами, которые установили над штатными решетчатыми конструкциями. Кроме того, резиной прикрыли «мангал», защищающий верхнюю полусферу машины. Также БМП-2М получила «шторку» для защиты кормы и систему радиоэлектронной борьбы.

Главным отличием БМП-2М от базовой машины стал боевой модуль «Бережок» с современными прицелами. В арсенал модуля входит автоматическая пушка, гранатомет, пулемет и противотанковые ракеты «Корнет». Также машины штатно оснащают комплектами дополнительной защиты.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что все российские БМП-3, БМП-2, БМП-2М, БМП-1АМ «Басурманин», боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка-М» штатно оснащают «Накидками» из теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, которые снижают заметность машин.

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Продукция
БМД-4
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
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