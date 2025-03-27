Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине

Глава МИД РФ отметил, что европейские лидеры "поменяли свою позицию, как только ветер переменился"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Европейские лидеры, говорившие о недопустимости перемирия на Украине, резко поменяли свое мнение после заявлений киевского режима о согласии на 30-дневное прекращение огня. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

"Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне [президента России Владимира] Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили: "Никакого перемирия, надо нам, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать [оружием] Украину, чтобы она с позиции силы выступала". Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", - сказал Лавров.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на Украине, условия недопущения эскалации и несколько международных тем. Путин согласился с предложением американского лидера о 30-дневном взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал приказ Минобороны РФ.

Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины, в которых приняли участие украинский министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, а также представители вооруженных сил и специалисты по энергетике. Участники консультаций обсудили параметры 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море.