Войти
Вестник Мордовии

Редкая в ВСУ 62-тонная бронемашина на базе Challenger 1 стала металлоломом

473
0
+1

Источник изображения: Фото: LOSTARMOUR

Для помощи танковой роте из 14 Challenger 2 британцы передали ВСУ два тягача CRARRV на шасси более старых Challenger 1. Как стало известно, одна из них была уничтожена российскими бойцами в Курском приграничье.

Об этом сообщает телеграм-канал LOSTARMOUR, разместивший у себя изображения этой бронированной ремонтно-эвакуационной машины. При условии транспортировки в тыл она могла бы стать очень интересным экспонатом выставок трофейных вооружений, несмотря на то, что основательно выгорела.

Известно, что такие образцы имеют дизельные двигатели с турбонаддувом V-1200 "Кондор" мощностью 1200 лошадиных сил. При собственном весе в 62 тонны они способны тянуть за собой объекты массой 68 тонн.

Источник изображения: Фото: LOSTARMOUR

Максимальная скорость передвижения по обычным дорогам - 59 километров в час. Внутри помещается пять человек. Для самообороны на них устанавливаются 7,62-мм пулеметы. Внутри помещается водитель и четыре члена экипажа буксируемого танка.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Challenger 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО