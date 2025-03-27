Редкая в ВСУ 62-тонная бронемашина на базе Challenger 1 стала металлоломом

Источник изображения: Фото: LOSTARMOUR

Для помощи танковой роте из 14 Challenger 2 британцы передали ВСУ два тягача CRARRV на шасси более старых Challenger 1. Как стало известно, одна из них была уничтожена российскими бойцами в Курском приграничье.

Об этом сообщает телеграм-канал LOSTARMOUR, разместивший у себя изображения этой бронированной ремонтно-эвакуационной машины. При условии транспортировки в тыл она могла бы стать очень интересным экспонатом выставок трофейных вооружений, несмотря на то, что основательно выгорела.

Известно, что такие образцы имеют дизельные двигатели с турбонаддувом V-1200 "Кондор" мощностью 1200 лошадиных сил. При собственном весе в 62 тонны они способны тянуть за собой объекты массой 68 тонн.

Источник изображения: Фото: LOSTARMOUR

Максимальная скорость передвижения по обычным дорогам - 59 километров в час. Внутри помещается пять человек. Для самообороны на них устанавливаются 7,62-мм пулеметы. Внутри помещается водитель и четыре члена экипажа буксируемого танка.

Лев Романов