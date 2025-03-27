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Украинский министр представил новейший секретный морской дрон

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Михаил Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Источник изображения: encrypted-tbn1.gstatic.com

Глава Минцифры Украины Федоров показал новейший секретный морской дрон «Катран»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил новейший секретный морской дрон «Катран» производства местной военной компании Military Armored Company HUB. Его 3D-визуализацию он представил в Telegram-канале.



«Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море», — написал глава Минцифры республики. По его словам, у беспилотника есть торпеды, миниган, пулемет, ПЗРК и другое оружие, он способен преодолеть более одной тысячи километров, его можно применять как для ударов, так и для разведки. Дрон может уничтожить и морские, и наземные, и воздушные цели.

Кроме того, разработка имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. «Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны», — подчеркнул Федоров.

Ранее стало известно, что российский детектор «Булат» стал определять украинский дрон «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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