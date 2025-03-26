Человек небывалой, очень “несовременной” душевной чистоты

24 марта на 84-м году жизни ушёл в последний полёт Андреев Владимир Иванович — генерал-полковник авиации, Заслуженный военный лётчик СССР, командующий авиацией ПВО страны в (1987—1998гг.), директор Федеральной службы воздушного транспорта России (1999-2000гг.).

Андреев Владимир Иванович. Источник: Валерий Агеев

Он родился 3 марта 1942 года в Вологде. Маленький Володя с детства мечтал о небе. Поэтому не удивительно, что уже в В 1957 году он записался в планерную секцию Вологодского аэроклуба. На различных типах планеров он налетал более сорока часов.

Одновременно работал токарем на заводе «Северный коммунар». Затем Владимир поступил на отделение курсантов-пилотов в Вологодский аэроклуб. А потом была служба в ПВО СССР.

Здесь Андреев быстро рос по служебной лестнице. Старший летчик, командир авиазвена, командир авиационной эскадрильи на самолетах Су-11 (Московский округ ПВО). Затем стал заместителем командира корпуса ПВО по авиации, начальником боевой подготовки авиации Московского округа ПВО. И уже в 1987 его назначили командующим авиацией ПВО СССР, заместителем главнокомандующего войсками ПВО по авиации, командующим авиацией ПВО России.

Он много летал, совершенствовал свое летное мастерство и не останавливался на достигнутом. За годы службы Андреев освоил все современные типы боевых самолетов — истребителей ПВО, принимал участие в создании, испытаниях авиационной техники и вооружений.

Андреев Владимир Иванович. Источник: Валерий Агеев

Андреев обладал большим опытом управленческой деятельности, решения крупных проблем в области развития авиации, освоения современной авиационной техники. Имел свидетельства коммерческого пилота 1 класса, пилота-любителя.

Логичным шагом Андреева стало поступление в Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина, а затем в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В течение 11 лет Владимир Иванович отдавал все свои силы и душу в совершенствование авиации СССР, а потом и новой России.

Андреев освоил самолёты от МиГ-17 до МиГ-31, от Су-11 до Су-27 (30) и Ту-134. Первым в ВВС СССР организовал сложнейший маневр – дозаправку в воздухе – и лично выполнил её в полете на самолетах МиГ-31 и Су-30. Также участвовал в демонстрационных полётах в нашей стране и за рубежом. Принимал участие в создании, испытаниях авиационной техники и вооружений.

Редкие лётные качества и аналитический ум позволили Андрееву в мирное время сделать стремительную карьеру, однако служба его на высших должностях в авиации оказалась непростой.

В 1990-м Андреев был освобождён от должности и отправлен в отставку после конфликта с главкомом ПВО И. Третьяком. Вот что он говорил своим друзьям о своей отставке:

- Мужики, хочу, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Тем более, что дело прошлое, а я не собираюсь жить и служить с вечно повёрнутой назад головой. Но знайте: в той ситуации я на месте Третьяка поступил бы, возможно, и круче. И больше к этому не возвращаемся.

Не помнить обиды, оскорбления, а всегда думать в первую очередь о деле – таким и был Владимир Андреев.

Андреев в 1991 году возвратился на службу в Вооружённые силы. При объединении ВВС и ПВО в 1998 году Владимир Иванович рассматривался как кандидат на пост главнокомандующего новым видом Вооружённых сил. Но после назначения на этот пост генерала с иной жизненной позицией Андреев в 1998 году вышел в отставку.

В 1999—2000 годах Андреев работал директором Федеральной службы воздушного транспорта России. В руководстве службой он первостепенное внимание уделял выполнению указов президента Российской Федерации и постановлений правительства Российской Федерации о развитии гражданской авиации, осуществлении программы реструктуризации отрасли, усилении государственного надзора и контроля за безопасностью полетов, повышении эффективности использования государственной собственности и воздушного пространства страны.

Был освобожден от должности в сентябре 2000 г. в связи с упразднением ведомства при реорганизации структуры федеральных органов исполнительной власти. Андреев внес большой личный вклад в развитие ФУП «Госкорпорация по ОрВД», за что был награжден специальным знаком.

Источник: Валерий Агеев

С декабря 2000 года Андреев был руководитель группы советников генерального директора ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии». С 2001 года летал на самолётах Як-52 и Як-18Т. Имел свидетельства коммерческого пилота 1 класса, пилота-любителя. Он стал заслуженным военным летчиком СССР; лауреатом премии правительства РФ; награжден орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах» и другими медалями.

Андреев являлся учредителем и сопредседателем Клуба "Опыт", куда входят ветераны высшего руководящего звена Министерства гражданской авиации СССР, департамента воздушного транспорта Минтранса России, Федеральной авиационной службы России, Федеральной службы воздушного транспорта России, созданного в целях более эффективного использования их профессионального и жизненного опыта для решения современных проблем гражданской авиации.

Андреев Владимир Иванович. Источник: Валерий Агеев

Вместо послесловия

Владимир Иванович Андреев всегда считал, что главное в авиации – люди, их знания и навыки, условия жизни и мотивация к службе, моральный и психологический климат в коллективе, личный пример руководителя.

Андреев был не просто квалифицированным пилотом, что само по себе уже много. Ведь давно известно: на подготовку заслуженного военного лётчика государство тратит столько средств, сколько стоит золото, равняющееся его весу.

Вот что сказал о нем Герой России, заслуженный летчик испытатель РФ Александр Гарнаев:

- Это был человек небывалой, очень “несовременной” душевной чистоты!

Источник: Валерий Агеев

Андреева всегда отличала способность аналитически мыслить, разбираться в людях. Он никогда не рубил с плеча. Всегда был подтянут, корректен, улыбчив, а в целом – харизматичным. Андреев всегда был настоящим русским офицером.

Валерий Агеев