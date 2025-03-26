Компания NtechLab достигла рекордного показателя по выручке

Выручка компании в 2024 году увеличилась в два раза и достигла 1,7 млрд рублей

Технологический партнер Госкорпорации Ростех компания NtechLab двукратно увеличила выручку в 2024 году и вышла на уровень 1,7 млрд рублей. Компания заключила в 2,5 раза больше контрактов, чем за предыдущий год: более 70% выручки обеспечили российские клиенты, около 25% — международные. NtechLab существенно расширила линейку продуктов, вышла на рынок медицинских технологий, а также представила решения в сфере комфорта и безопасности городской среды.

С момента основания компания NtechLab трансформировалась из стартапа в мирового лидера на рынке искусственного интеллекта, успешно реализовала масштабные проекты в более чем 34 странах и 70 регионах России, разрабатывая высокотехнологичные решения для «умных городов», здравоохранения, промышленности и транспорта. За последние семь лет выручка NtechLab увеличилась в 18 раз, что подчеркивает стабильный рост и устойчивость бизнеса.

В 2024 году компания не только зафиксировала рекордные продажи, но и более чем в 2,5 раза увеличила количество контрактов — до 450. NtechLab запустила долгосрочные стратегические проекты с рядом российских регионов — в частности, с Москвой, Нижегородской областью, подписала соглашения с Республиками Татарстан и Чувашия, Новосибирской и Саратовской областями, Краснодарским краем.

«Мы существенно пересмотрели дальнейшую стратегию развития, и это дало свои результаты. Наша задача на 2025 год — не только сохранить, но и нарастить заданный темп, увеличить продажи в России на 35–40%, а также активно продвигать за рубеж новые продукты», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сегодня NtechLab работает в странах СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии. Одним из основных направлений в международном развитии бизнеса является безопасность на транспорте, а также на промышленных объектах и соблюдение требований в сфере охраны труда. Востребованы решения для «умного города»: видеоаналитика, связанная с выполнением функций ЖКХ, мониторинг состояния дорог, вывоз мусора, оценка туристической инфраструктуры.

В 2024 году компания вышла на рынок медицинских технологий, выпустив продукт для диагностики инсультов NtechMed CT Brain — решение уже используется врачами в московских клиниках. В высокой степени готовности находятся продукты для определения опухолей головного мозга и ранних признаков болезни Альцгеймера по КТ-снимкам.

Новые решения были представлены также в сфере комфорта и безопасности городской среды. В 2024 году в пилотных регионах запущена видеоаналитика нового поколения с мгновенной реакцией на нарушения порядка — курение, выгул собак в неположенных местах — с помощью речи. Востребованность заказчиком показал новый функционал NtechCity для контроля качества уборки городских территорий. Эксклюзивно для первого серийного российского электромобиля «Атом» был разработан сервис для идентификации и проверки состояния водителей.

В 2025 году планируется запуск линейки собственных программно-аппаратных комплексов для общественных территорий, промышленных предприятий, ГИБДД. Готовятся сервисы на основе искусственного интеллекта для ресторанного бизнеса, АЗС и сферы услуг.