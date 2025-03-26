Положительное влияние интеграционных процессов на военно-техническое сотрудничество Беларуси и России

В последнюю неделю марта 28 числа в Москве пройдет Международный экономический форум государств — участников СНГ. Это мероприятие называют «одной из ключевых платформ для рассмотрения острых вопросов, связанных с евразийской интеграцией», и проводится оно уже 16 лет подряд.

Программа форума состоит из серии тематических сессий, в рамках которых будут подняты актуальные проблемы так называемой «Большой Евразии». Как отмечают эксперты, работа в рамках евразийских интеграционных проектов обладает сегодня огромным потенциалом во многих сферах, в том числе военно-политической, научно-технической, социально-экономической и духовно-нравственной. По общему мнению, самым наглядным и эффективным примером евразийской интеграции является Союзное государство Беларуси и России.

Сегодня межгосударственное объединение двух союзных стран апробирует самые перспективные модели данного формата. Синхронизированная работа экономических центров, производственных площадок и научно-технологических институтов Союзного государства не только обеспечивает Беларуси и России независимость в создании ключевых современных технологий, но и позволяет предоставлять соответствующие рекомендации в этой сфере партнерам по евразийской интеграции.

Естественно, что развитие интеграционных проектов в рамках Союзного государства и во взаимодействии с Большой Евразией в полной мере и самым положительным образом сказывается также и на военно-техническом сотрудничестве двух субъектов межгосударственного объединения.

На днях эту тему поднял госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который отметил, что ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по праву можно считать проектом Союзного государства. «Этот ракетный комплекс – это как бы продукт Союзного государства, потому что база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средства поражения, ракеты изготавливаются в Российской Федерации. И мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации для того, чтобы на них установить средства поражения. Подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса. Хоть он и мобильный, но всё равно предусмотрены места. Мы сохранили это ещё со времен Советского Союза», – отметил глава Совбеза.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что решение о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси утверждено уже документально –договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, так же как и вопросы применения и размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Несомненно, что данный шаг – это осознанная ответственная позиция политического руководства Союзного государства. И в первую очередь это указывает на доверие и уважение со стороны Российской Федерации к Республике Беларусь, а также на глубокое понимание Россией той ситуации, той военно-политической обстановки, которая складывается вокруг границ общего государства.

На данный момент, понимая роль и место Беларуси в системе обеспечения безопасности Союзного государства, а также следуя логике развития событий, можно уже рассматривать вопрос о постановке на вооружение совместной региональной группировки войск, развёрнутой на белорусской территории, новейшей зенитной ракетной системы С-500. И кроме того, смело можно предположить, что, вследствие активизации военно-технического сотрудничества в рамках межгосударственного объединения, в Беларуси скоро появятся в требуемом объёме высокоточное и гиперзвуковое оружие, а также перспективнейшие разработки – оружие, действие которого основано на новых физических принципах.

Владимир Вуячич