Опубликован список подпадающих под действие моратория на удары энергообъектов

В него вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефтегазопроводы и нефтехранилища, включая насосные станции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Кремль опубликовал на своем сайте согласованный между Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

В него вошли: нефтеперерабатывающие предприятия, нефтегазопроводы и нефтехранилища, включая насосные станции. Также в списке значится вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Мораторий действует с 18 марта в течение 30 суток и может быть продлен по взаимной договоренности. При этом отмечается, что нарушение одной из сторон моратория в России или на Украине автоматически отменяет его действие.

18 марта прошел второй в этом году телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер поддержал идею американского коллеги о прекращении огня на Украине с некоторыми оговорками и немедленно отдал приказ остановить удары по энергетическим объектам. Более того, ВС РФ сбили собственные дроны, направлявшиеся к таким сооружениям. Ответного шага со стороны киевского режима на добрую волю РФ не последовало.