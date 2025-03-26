Нацразведка: продолжение конфликта на Украине создаст стратегические риски для США

Это может обернуться усилением беспокойства среди европейских союзников Вашингтона по НАТО, говорится в докладе

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Продолжение кризиса на Украине может обернуться для США возрастанием стратегических рисков его эскалации и усилением беспокойства среди европейских союзников Вашингтона по НАТО. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе аппарата директора Национальной разведки США об имеющихся для страны угрозах.

"Эта война на истощение приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более значительные издержки", - говорится в документе.

"Продолжение российско-украинской войны создает для Соединенных Штатов стратегические риски непреднамеренной эскалации до крупномасштабной войны, потенциального применения ядерного оружия, углубления чувства незащищенности среди союзников по НАТО, особенно в Центральной, Восточной и Северной Европе, а также усиления Китая и Северной Кореи", - сказано в докладе.