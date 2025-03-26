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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подходы Евросоюза по вопросам, связанным с Украиной, прямо противоречат позиции, заявляемой представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Лавров подчеркнул, что европейские «мечтатели» о двух миротворческих миссиях на Украине демонстрируют свою полную политическую несостоятельность. Экс-президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию и продолжив настаивать на членстве Украины в НАТО, тем самым создавая угрозу для Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что желание сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение ранее принадлежало Наполеону и Гитлеру. При этом любые гарантии для России со стороны Киева могут стать исключительно результатом приказа главе киевского режима Владимиру Зеленскому из США. Лавров убежден, что власти США услышали сигнал российской стороны в отношении гарантий и понимают, что только Вашингтон способен добиться прекращения терактов и атак со стороны Киева.

Также сообщается, что, по словам зампреда оборонного комитета Совфеда РФ Владимира Чижова, уже практически согласованное совместное заявление по итогам вчерашних переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии не было принято из-за позиции украинской стороны. Чижов назвал создавшуюся по вине Киева ситуацию характерной и симптоматичной.