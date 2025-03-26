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Военное обозрение

«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»

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Источник изображения: topwar.ru

Боевики ВСУ, пытаясь в прямом смысле слова любой ценой сдержать наступление российской армии, используют в том числе запрещенные международными конвенциями во многих странах боеприпасы. Речь идет, в частности, о противопехотных минах нажимного действия советского производства ПФМ («противопехотная фугасная мина»), прозванных за свою форму и цвет «Лепесток».

Они являются точной копией американской мины BLU-43/B «Dragontooth». В ноябре прошлого года Госдеп США сообщил, что в новый пакет военной помощи войдут противопехотные мины. Их наименование и количество не названы, но уточняется, что ВСУ получат «нестойкие противопехотные мины». Очевидно, что по старой традиции Пентагон избавился как раз от запасов списанных боеприпасов, в том числе мин BLU-43/B «Dragontooth». Кроме того, известно, что такого типа боеприпасы производятся и на Украине.

Устанавливаются эти боеприпасы небольшого размера только средствами дистанционного минирования из кассет. Причем существует два варианта этих мин, если речь идет о советских, — ПФМ-1 и ПМФ1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1–72 часа с момента установки (зависит от температуры окружающей среды).

Разбрасывают эти мины украинские боевики в том числе в нашем тылу. В силу их малозаметности и небольших размеров, на данных боеприпасах часто подрываются гражданские лица, в том числе дети. Кроме того, корпус мины ПФМ изготовлен из полиэтилена и не обнаруживается миноискателем, сам боеприпас небольшого размера идеально сливается с местностью.

Телеграм-канал «Северный ветер» сообщает, что ВСУ придумали и начали применять новый способ маскировки для противопехотных мин «Лепесток». Наши бойцы демонстрируют, что теперь противник сбрасывает мины, специально обклеенные засохшей травой. С учетом весеннего сезона, это делает боеприпасы еще менее заметными и опасными.

Сброс мин враг осуществляет в основном в ночное время, используя крупногабаритные беспилотные летательные аппараты типа «Баба Яга». Один беспилотник несет два контейнера, в каждом из которых находится до 40 мин.

Противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток», а возможно, и другие, активно применяются ВСУ, несмотря на то, что Украина ратифицировала в 2005 году Оттавский договор 1997 года, запрещающий использование данных боеприпасов. Впрочем, киевский режим давно не соблюдает даже законы собственной страны, включая Конституцию, и уж тем более не намерен выполнять условия международных соглашений.

Источник изображения: topwar.ru

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