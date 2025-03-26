Эксперт Кольцов оценил идею создания единой базы фото- и видеоданных с дронов

База данных потребует создания инфраструктуры в виде отдельных серверов и вычислительных мощностей, а также системы защиты этой информации, отметил научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н. Э. Баумана

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Создание в России единой базы фото- и видеоинформации, получаемой с помощью дронов, позволит участникам отрасли более эффективно обучать системы управления БПЛА. Такое мнение ТАСС высказал Александр Кольцов, научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Платформа Национальной технологической инициативы", Минпромторг ранее поручил организации совместно с представителями министерства и АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" проработать к концу марта вопрос создания государственной базы фото- и видеоданных, получаемых с использованием беспилотников. Подготовка концепции такой библиотеки, информация в которой будет систематизироваться за счет алгоритмов ИИ, продолжается.

"Я вижу потенциал использования этой базы в качестве банка данных для обучения систем управления БПЛА под различные условия. Польза может быть в систематизации и агрегации получаемых с БПЛА данных, поскольку количество и релевантность данных - ахиллесова пята машинного обучения", - сказал Кольцов.

Он указал на то, что база данных потребует создания инфраструктуры в виде отдельных серверов и вычислительных мощностей, а также системы защиты этой информации.

Польза для гражданских сервисов

Первый заместитель генерального директора и сооснователь компании "Флай дрон", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Александр Каниовский, в свою очередь, указал на такой формат хранения БПЛА-данных как наиболее предпочтительный для участников отрасли беспилотных систем, так как он предполагает введение единого для всех организаций стандарта.

"Приблизительно проект создания такой базы на старте можно оценить примерно в 70-120 миллионов рублей. Но в дальнейшем эта сумма может увеличиться", - предположил он в разговоре с ТАСС.

Эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Новиков считает, что применение библиотеки фото- и видеоданных позволит улучшить качество снимков в таких сервисах как "Яндекс. Карты", а также усовершенствовать анализ состояния объектов с помощью беспилотников.

"Это и сельскохозяйственный контроль, контроль потоков движения транспорта, состояния объектов инфраструктуры. Отдельные серверы, безусловно, потребуются, но я не думаю, что это будут какие-то очень большие объемы данных", - добавил он.