Защита от беспилотников. Почему гражданская ПВО должна дополнить военную? - Мнения ТАСС

Никита Данилов — о том, почему традиционный подход к обеспечению безопасности серьезно устарел и что с этим делать

Практически ежедневно из сводок новостей мы узнаем о новых атаках на российские инфраструктурные объекты, которые осуществляются с помощью беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на идущие на самом высоком уровне переговоры, такого рода налетов меньше, к сожалению, не становится. В обществе, в связи с этим растет тревожность. Ведь, действительно, защититься от удара беспилотника — это технически очень сложная задача. Причем не только на поле боя, но даже в глубоком тылу. Тем более, что практика показывает: глубина тыла в настоящее время — вещь весьма относительная.

Новый уровень

Современные беспилотные технологии по-настоящему изменили карту рисков с точки зрения защиты от ударов с воздуха. Достигнута немыслимая ранее дальность полета БПЛА и малозаметность их для систем ПВО, а также дешевизна в эксплуатации по сравнению с пилотируемыми воздушными судами. Меньшая уязвимость для внешнего воздействия указывает на то, что традиционный подход к обеспечению безопасности серьезно устарел. Вечное противостояние щита и меча вышло на новый уровень. Безусловно, военные действия, которые стали катализатором текущих атак на инфраструктуру, рано или поздно закончатся. Но вот только ясно обозначившиеся риски, связанные с вступлением человечества в беспилотную эру, уже никуда не денутся. И к этому надо быть готовым не только морально, но и технологически.

Защищаться надо с умом

Нам не удалось в полной мере защититься от воздушных атак, направленных на уничтожение топливно-энергетического комплекса, промышленных площадок, транспортных объектов и так далее. Порой некоторые руководители инфраструктурных объектов сравнивают беспилотную угрозу с пандемией COVID-19: "Пока она, может, и актуальна, но скоро сама собой закончится". В качестве вакцины они бессистемно закупают и устанавливают разношерстные средства радиоэлектронной борьбы — от малоэффективных уже антидронных ружей до относительно дешевых стационарных средств подавления БПЛА из условно или безусловно дружественных стран. При их включении на территории и в окрестностях нефтебазы или, к примеру, завода, начинает в переносном смысле "звенеть и падать все живое", в том числе вражеские дроны. Правда падают они, как назло, туда, куда как раз не надо.

"Вакцина" оказывается неэффективна. В тоже время комплексный же подход к противодействию беспилотникам, включающий системные, продуманные многослойные решения, можно видеть на сегодня не так уж часто. Собрать в единый комплекс и интегрировать между собой средства РЭБ, средства кинетического воздействия на БПЛА и физические барьеры для беспилотников, наладив при этом цифровые каналы прямого обмена информацией с частями ПВО и авиавластями, кажется некоторым слишком дорогим "удовольствием", которое к тому же не предусмотрено бюджетом. А в результате расходы на восстановление поврежденных объектов перекрывают всю возможную экономию.

Новые рубежи беспилотной отрасли РФ

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по развитию беспилотной отрасли в стране. В частности, соответствующим структурам предписывается обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотников для достижения к 2030 году технологического лидерства в данной области. Это значит, что даже в мирное время беспилотники будут подниматься в небо все чаще. Но чем больше дронов в воздухе, тем существенней самые разнообразные риски. Полагаться исключительно на силовые структуры, таким образом, становится невозможно, а системами РЭБ тут явно будет не обойтись. Вместо них нужен комплекс, в котором средства ПВО на каждом отдельном инфраструктурном объекте будет грань к грани складываться в большую четкую мозаику, размеры которой в целом будут совпадать с размерами страны.

А сверху ее будет прикрывать еще и крепкий милитарный панцирь. Наступает время необходимости синергетического взаимодействия гражданской и военной противовоздушных оборон.

Поручения главы государства однозначно предусматривают системную работу в таком направлении. В нее вполне могут быть вовлечены и силовики, и бизнес, и растревоженное беспилотниками общество. Так, помимо прочего, согласно подписанному первым лицом документу, в сжатые сроки должны быть созданы единая система идентификации беспилотников в режиме реального времени и, одновременно, повышена эффективность использования беспилотных технологий как гражданского, так и двойного назначения. Оба эти посыла самым непосредственным образом направлены на повышения уровня безопасности во всем, что с дронами связано. Самое важное — без технической реализации вышеупомянутого в кратчайшие сроки, подкрепленного нормативно-правовой базой, легальные беспилотники не смогут спокойно летать, а нелегальные невозможно будет быстро уничтожать.

Беспилотники уже играют слишком большую роль. Отложить в долгий ящик ничего не получится. Он вчера сгорел после падения обломков сбитого БПЛА. И нам всем теперь с этим жить.