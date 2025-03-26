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Новая турецкая крылатая ракета успешно поразила надводную цель

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Турецкие военные провели успешный первый запуск крылатой ракеты воздушного базирования SOM-J, разработанной компанией TÜBİTAK SAGE для поражения надводных и наземных целей. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджыра.

По его словам, запущенная с борта истребителя F-16 крылатая ракета SOM-J успешно поразила надводную цель с высокой точностью.

Крылатая ракета SOM-J, Турция

Roketsan


Он подчеркнул, что крылатая ракета SOM-J эффективна как против наземных, так и надводных объектов. Он подчеркнул несколько особенностей системы, включая возможности перенацеливания в полете, отмены миссии и подавления связи. Каджыр также обратил внимание на совместимость с национальными воздушными платформами, такими как истребитель нового поколения KAAN и ударный беспилотник KIZILELMA. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и боевой частью, оптимизированной для поражения надводных целей. Для повышения скрытности снижена радиолокационная заметность боеприпаса.

Ракета SOM-J разработана для поражения хорошо защищенных наземных и морских целей; размещается либо во внутренних отсеках самолетов и дронов, либо на точках подвеса под крылом. За производство боеприпаса отвечает компания Roketsan.

Как отмечает Naval News, ракета SOM-J изначально разрабатывалась для вооружения истребителей пятого поколения F-35, которые Анкара планировала закупить у США. Однако после исключения Турции из программы F-35 (из-за покупки российской зенитной ракетной системы С-400) было решено адаптировать боеприпас для других авиационных носителей, состоящих на вооружении ВВС Турции.

Длина новой крылатой ракеты – 3,9 метра, масса – 540 кг (масса боевой части – 140 кг). Дальность поражения целей – 275 км. Скорость – дозвуковая.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Компании
Roketsan
TUBITAK
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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